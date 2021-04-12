تجديد حبس سيدتين بتهمة سرقة المواطنين فى الموسكى

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدتين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" فى الموسكى.

كانت النيابة قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادرة من إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تم ضبط (سيدتين، مقيمتان بمحافظة أسيوط "لإحداهما معلومات جنائية")، عقب قيامهما بسرقة (مبلغ مالى، 3 فيزا كارد) من إحدى السيدات بأسلوب "النشل".

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وأقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.