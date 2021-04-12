تجديد حبس المتهمين بالتعدى على طبيب بمستشفى السنطة 15 يوما على ذمة التحقيق

الغربية مصطفى عادل

جددت نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية حبس المتهمين بالتعدي على طبيب بمستشفى السنطة المركزي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة السنطة قد باشرت التحقيقات مع المتهمين بالتعدي على الطبيب أثناء تأديته مهام عمله بالمستشفي بعد رفض المتهمين إدخال مريضة كورونا على السرير المجاور لسرير والدتهم.

وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضهم اليوم قررت تجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة القضية.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قد وجهت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية فور علمها بواقعة التعدي على الطبيب نشأت رفعت وقامت بالتواصل مع مديرية الصحة والسكان بالغربية للتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم مستشفى السنطة المركزى.

وطالبت الأطباء باتباع الإجراءات القانونية السليمة عند التعرض لاعتداء أثناء تأدية عملهم، وهى: البقاء بالمستشفى وعدم مغادرتها لأى سبب وتحرير محضر يكون باسم المستشفى التى حدثت بها الواقعة، ويتم تحريره باسم مدير المستشفى او من ينوب عنه.