برج خليفة فى دبى يحتفى بحلول شهر رمضان بعرض مذهل.. فيديو

كتب هيثم سلامة

احتفى برج خليفة ونافورة دبى بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال عرض ليزر مذهل، نشر البهجة والسرور في شهر الخير والبركات.

ونشر برج خليفة، عبر حسابه بموقع تويتر"فيديو"، بظهر من خلال النافورة الراقصة والإضاءة المبهرة، وعلق قائلاً:" برج خليفة ونافورة دبي يستقبلان شهر رمضان المبارك مع عرض مذهل وخاص من قلب وسط مدينة دبي رمضان كريم".

برج خليفة ونافورة دبي يستقبلان شهر رمضان المبارك مع عرض مذهل وخاص من قلب #وسط_مدينة_دبي! رمضان كريم#BurjKhalifa and #TheDubaiFountain welcome the blessed month of #Ramadan with a spectacular show in the heart of #DowntownDubai. pic.twitter.com/EVHcjNN9zu — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) April 12, 2021

وتبدأ العديد من الدول العربية والإسلامية صيام شهر رمضان المبارك غدًا الثلاثاء، بعدما ثبُتت رؤية هلال الشهر الكريم وأعلنت كل من مصر والكويت والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وتونس وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين المحتلة، أن غدًا الثلاثاء هو بداية الشهر الكريم.





في المقابل أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء اليوم وبأن يوم الأربعاء 14 أبريل أول أيام شهر رمضان وقالت السلطنة في بيان أنه ولعدم ثبوث رؤية هلال رمضان الليلة، فإن يوم غدا الثلاثاء هو المكمل لشهر شعبان، ويوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان الكريم.