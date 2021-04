برج خليفة فى دبى يحتفى بحلول شهر رمضان بعرض مذهل.. فيديو

احتفى برج خليفة ونافورة دبى بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال عرض ليزر مذهل، نشر البهجة والسرور في شهر الخير والبركات.

ونشر برج خليفة، عبر حسابه بموقع تويتر"فيديو"، بظهر من خلال النافورة الراقصة والإضاءة المبهرة، وعلق قائلاً:" برج خليفة ونافورة دبي يستقبلان شهر رمضان المبارك مع عرض مذهل وخاص من قلب وسط مدينة دبي رمضان كريم".

برج خليفة ونافورة دبي يستقبلان شهر رمضان المبارك مع عرض مذهل وخاص من قلب #وسط_مدينة_دبي! رمضان كريم#BurjKhalifa and #TheDubaiFountain welcome the blessed month of #Ramadan with a spectacular show in the heart of #DowntownDubai. pic.twitter.com/EVHcjNN9zu