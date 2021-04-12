اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أبريل 2021 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

برج خليفة فى دبى يحتفى بحلول شهر رمضان بعرض مذهل.. فيديو

الإثنين، 12 أبريل 2021 09:24 م
برج خليفة فى دبى يحتفى بحلول شهر رمضان بعرض مذهل.. فيديو برج خليفة
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفى برج خليفة ونافورة دبى بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال عرض ليزر مذهل، نشر البهجة والسرور في شهر الخير والبركات.

ونشر برج خليفة، عبر حسابه بموقع تويتر"فيديو"، بظهر من خلال النافورة الراقصة والإضاءة المبهرة، وعلق قائلاً:" برج خليفة ونافورة دبي يستقبلان شهر رمضان المبارك مع عرض مذهل وخاص من قلب وسط مدينة دبي رمضان كريم".

وتبدأ العديد من الدول العربية والإسلامية صيام شهر رمضان المبارك غدًا الثلاثاء، بعدما ثبُتت رؤية هلال الشهر الكريم وأعلنت كل من مصر والكويت والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وتونس وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين المحتلة، أن غدًا الثلاثاء هو بداية الشهر الكريم.

برج خليفة
 

في المقابل أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء اليوم وبأن يوم الأربعاء 14 أبريل أول أيام شهر رمضان  وقالت السلطنة في بيان أنه ولعدم ثبوث رؤية هلال رمضان الليلة، فإن يوم غدا الثلاثاء هو المكمل لشهر شعبان، ويوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان الكريم.

برج خليفة 2

 

 

 

 

 

 

 


رمضان

شهر رمضان

نافورة دبى

برج خليفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة