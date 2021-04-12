وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكترونى أنه من المقرر أن يرتدى الطلاب والمعلمون، الأقنعة الواقية ويجرون اختبارين على الأقل فى الأسبوع، وتخضع اليونان لقيود الإغلاق منذ أوائل نوفمبر الماضى، وظلت المدارس الخاصة فقط مفتوحة منذ ذلك الحين .

وكانت السلطات الصحية اليونانية قد أعلنت أمس الأحد تسجيل ألف و718 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 52 حالة وفاة.