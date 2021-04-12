النقض تقضى بالمؤبد لخلية إخوانية فى الشرقية

كتب علاء رضوان

قضت محكمة النقض بمعاقبة 4 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية هدفها قتل رجل الشرطة بالشرقية.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قضت فى 2018 بمعاقبة 11 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام شنقا بتهمة قتل 3 أفراد شرطة منهم 4 حضوريا و7 غيابيا وذلك بعد أخذ رأى المفتي.

تعود أحداث الواقعة لعام 2015 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغًا بقيام 11 من عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بإطلاق أعيرة نارية تجاه سيارة شرطة لاستهداف مستقليها أثناء مباشرة عملهم بدائرة مركز شرطة بلبيس ما أسفر عن وفاة أفراد شرطة متأثرين بإصابتهم بالأعيرة النارية بعد نقلهم للمستشفى.

ووجهت للمتهمين تهم القتل العمد كما وجهت لهم تهمة حيازة أسلحة نارية والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة والعمل على استهدافهم وتكدير السلم والأمن العام.

فطعن المتهمون على حكم محكمة الجنايات فقضت محكمة النقض فى منطوق حكمها بالآتى حكمت المحكمة قبول عرض النيابة العامة والمحكوم عليهم شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، فقضت بمعاقبة المتهمين: " حسن. ع. ع"، و"سلطان. ع. س"، و"محمد. أ. م"، و"أحمد. ف.ع"بالسجن المؤبد والمصادرة والمصاريف الجنائية ليصبح هذا الحكم نهائى وبات.