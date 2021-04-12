وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفى، اليوم الاثنين، "أكرر مرة أخرى، روسيا لم ولن تشكل تهديداً لأحد ولم تنخرط أبدا فى أى أعمال عدوانية". وتابع: "فيما يخص تصريحات بلينكين، فهذه تصريحات مكررة، وهذا يقلل من قيمتها ومعناها"، معربا عن أمل بلاده بأن تسود الحكمة السياسية فى كييف وأن تتوقف الأعمال الاستفزازية للجيش الأوكرانى فى دونباس.

وقال بهذا الصدد: "نأمل أن تسود الحكمة السياسية فى كييف وألا تأخذ الأمور منعطفا جادا وأن تنتهى الأعمال الاستفزازية،والرئيس الروسى فلاديمير بوتين لديه دائما ما يقوله حول نزع فتيل التوترات ومنع نشوب حرب محتملة " .

