ودعت جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعى إلى توخى الدقة فى نقل المعلومات وعدم بث الشائعات، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول أن يروج لهذه المعلومات الكاذبة.
 