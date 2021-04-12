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الطيار حسن منير مساعدا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

الإثنين، 12 أبريل 2021 10:54 ص
الطيار حسن منير مساعدا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى

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أصدر الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف الطيار حسن منير للعمل مساعدا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وكان منير يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
 
كما أصدر أبوالعينين قرارا بتكليف الطيار عمرو نبيل للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها، وشغل نبيل عدة مناصب داخل قطاع الطيران المدني آخرها رئيس الإدارة المركزية لتحليل حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني.
 
كما أصدر قرارا بتكليف الطيار محمد موسي، للقيام بأعمال مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، وهو يشغل منصب مدير عام مركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.
 
 
 

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