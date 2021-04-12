اليوم السابع
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السيطرة على حريق شب بمصنع حلويات في الدقهلية.. صور

الإثنين، 12 أبريل 2021 10:07 م
السيطرة على حريق شب بمصنع حلويات في الدقهلية.. صور حريق مصنع حلويات الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمصنع حلويات اليوم الإثنين بناحية قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية. 
 
وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع حلويات ببلقاس.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الدفاع المدني إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وكشفت المعاينة المبدئية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر فى الأرواح أو إصابات، ونجم عن ذلك احتراق المصنع وجاري حصر الخسائر الأولية، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعه وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
حريق مصنع حلويات الدقهلية (1)
 
حريق مصنع حلويات الدقهلية (2)
 
حريق مصنع حلويات الدقهلية (3)
 
حريق مصنع حلويات الدقهلية (4)

 


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