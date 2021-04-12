السيطرة على حريق شب بمصنع حلويات في الدقهلية.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمصنع حلويات اليوم الإثنين بناحية قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع حلويات ببلقاس.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الدفاع المدني إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وكشفت المعاينة المبدئية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر فى الأرواح أو إصابات، ونجم عن ذلك احتراق المصنع وجاري حصر الخسائر الأولية، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعه وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة