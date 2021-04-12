اليوم السابع
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الإثنين، 12 أبريل 2021 01:34 م
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الرئيس السيسى يهنئ الجالية المصرية بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان

الإثنين، 12 أبريل 2021 01:09 م
الرئيس السيسى يهنئ الجالية المصرية بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أبناء الجالية المصرية المسلمة بالخارج، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وقال الرئيس السيسى، فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها اليوم الاثنين، سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين فى الخارج، إنه لمن دواعى سرورى أن أتوجه إليكم بأصدق التهانى وخالص التمنيات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله أن يعيده عليكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة المزيد من التقدم والازدهار.. كل عام وأنتم بخير".

 


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