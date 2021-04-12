الداخلية تضبط 400 طربة حشيش بقيمة 2.8 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي - إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط 400 طربة لمخدر الحشيش وأسلحة نارية غير مرخصة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالسويس، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وقيامه بتخزين كميات كبيرة بالمزرعة الخاصة به والمنطقة الجبلية المحيطة بها ، وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وكذا حيازته للأسلحة النارية غير المرخصة للدفاع عن تجارته الآثمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجدة بدائرة القسم وبحوزته (400 طربة لمخدر الحشيش– بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وبمناقشته أقر بأنه يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة المضبوطة بالإشتراك مع ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) ، وجارى تكثيف الجهود لضبطه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫800٫000– إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.