اليوم السابع
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه بالجيزة

الإثنين، 12 أبريل 2021 11:52 ص
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه بالجيزة مكافحة المخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام)، ومديرية أمن الجيزة، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما (عاطلان – لهما معلومات جنائية) ، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس– كمية من مخدر البودر– كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتفى محمول – سلاح أبيض)

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (430,000– أربعمائة وثلاثون ألف جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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