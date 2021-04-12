اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات مصرع محامى وزوجته الطبيبة وشقيقتها بمحور الضبعة

الإثنين، 12 أبريل 2021 10:47 ص
التحريات تكشف ملابسات مصرع محامى وزوجته الطبيبة وشقيقتها بمحور الضبعة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ملابسات حادث انقلاب سيارة ومصرع محامى، وزوجته الطبيبة، وشقيقتها، بطريق محور الضبعة، حيث تبين أنه خلال قيادة المحامي لسيارته وبصحبته زوجته وشقيقتها، أعلى محور الضبعة، حاول تفادى الجزيرة الوسطى للطريق، مما أدى إلى انحراف السيارة، واصطدامها بالرصيف الجانبى.

أسفر الحادث عن انقلاب السيارة، ومصرع مستقليها الثلاثة، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى محور الضبعة، اتجاه منطقة المنصورية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بصحبة ضباط الإدارة العامة للمرور، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، انقلاب سيارة ملاكي ومصرع 3 أشخاص، محامي، وزوجته "طبيبة"، وشقيقتها ربة منزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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