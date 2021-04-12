اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أبريل 2021 06:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان الصومالي يقرر تمديد الفترة الرئاسية وإجراء الانتخابات خلال عامين

الإثنين، 12 أبريل 2021 06:10 م
البرلمان الصومالي يقرر تمديد الفترة الرئاسية وإجراء الانتخابات خلال عامين برلمان الصومال
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صوت مجلس الشعب الصومالي "البرلمان"، اليوم الإثنين، لصالح تمديد فترة الرئيس محمد عبدالله فرماجو لمدة عامين؛ من أجل السماح بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان، اليوم، حيث أصدر المجلس قانونا خاصا بشأن الانتخابات، بعد موافقة 149 عضوا على القانون، فيما رفضه 3 أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

ودعا رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ واجباتها الدستورية، وإجراء انتخابات البلاد في غضون عامين.

من جهته، رحب الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، بقرار البرلمان الصادر، اليوم، داعيا الشعب الصومالي إلى العمل معًا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية والمشاركة في العملية السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستلعب دورًا في تنفيذ القانون والذي سيقود البلاد للانتخابات المباشرة ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق بها.

 

 

 


الصومال

البرلمان الصومالي

مفديشيو

انتخابات

انتخابات رئاسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصومال يتسلم 200 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

الإثنين، 12 أبريل 2021 04:10 ص

مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تفجير انتحاري بالصومال

السبت، 10 أبريل 2021 04:14 م

تفجير انتحارى داخل مطعم يخلف قتلى وجرحى بمدينة بيدوا فى الصومال

السبت، 10 أبريل 2021 01:07 م

القارة السمراء تواصل حربها على الإرهاب.. جيش الصومال يصد هجوما لحركة الشباب على قاعدتين عسكريتين.. مقتل وإصابة 23 من قوات حفظ السلام فى مالى.. وهجوم لـ200 مسلح على قاعدة غرب نيجيريا يخلف 14 قتيلا وخطف آخرين

السبت، 03 أبريل 2021 03:30 م

بايدن يمدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الصومال

الجمعة، 02 أبريل 2021 10:00 ص

مبعوثة أمريكية: مجلس الأمن الدولي قلق من مأزق الانتخابات في الصومال

الخميس، 01 أبريل 2021 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة