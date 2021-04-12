البرلمان الصومالي يقرر تمديد الفترة الرئاسية وإجراء الانتخابات خلال عامين

(أ ش أ)

صوت مجلس الشعب الصومالي "البرلمان"، اليوم الإثنين، لصالح تمديد فترة الرئيس محمد عبدالله فرماجو لمدة عامين؛ من أجل السماح بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان، اليوم، حيث أصدر المجلس قانونا خاصا بشأن الانتخابات، بعد موافقة 149 عضوا على القانون، فيما رفضه 3 أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

ودعا رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ واجباتها الدستورية، وإجراء انتخابات البلاد في غضون عامين.

من جهته، رحب الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، بقرار البرلمان الصادر، اليوم، داعيا الشعب الصومالي إلى العمل معًا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية والمشاركة في العملية السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستلعب دورًا في تنفيذ القانون والذي سيقود البلاد للانتخابات المباشرة ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق بها.