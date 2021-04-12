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البابا تواضروس يحاضر فى دورة التدبير الكنسى لـ 19 كاهنًا.. صور

الإثنين، 12 أبريل 2021 03:51 م
البابا تواضروس يحاضر فى دورة التدبير الكنسى لـ 19 كاهنًا.. صور قداسة البابا يحاضر في دورة التدبير الكنسي
كتب أسامة عبد الحميد

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عقد المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD)، أمس الأحد، فى مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، دورة متخصصة في علوم الإدارة الكنسية والتفكير المخطط لـ 19 كاهنًا كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد سامهم منذ شهر للخدمة في عدة كنائس بالقاهرة والإسكندرية والأقصر وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني المحاضرة الافتتاحية بعنوان (الدعوة الكهنوتية عظمة وبهاء).

كما شارك في تقديم محاضرات وورش العمل بالدورة التي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى يوم 17 من شهر أبريل الجاري،  أساتذة معهد التدبير الكنسي بقيادة عميد المعهد الأستاذ الدكتور مجدي لطيف.

ونظرا لأهمية مثل هذة الدورات، بدأ عقد مثيلات لها مع مجموعات مختلفة من الرهبان والكهنة بهدف تحسين العمل الرعوي والإداري في خدمة الكنيسة القبطية، بعد أن خاضها، قبيل سيامتهم الأسقفية، الآباء الأساقفة السبعة الجدد الذين سيموا في مارس الماضي، وكذلك مجموعات من الآباء الكهنة الذين تمت سيامتهم خلال السنوات القليلة الماضية.
 

جانب من المشاركين
قداسة البابا تواضروس مع المشاركين

 

جانب من محاضرة البابا تواضروس بدورة التدبير الكنسي
جانب من محاضرة البابا تواضروس بدورة التدبير الكنسي

 

 

قداسة البابا يحاضر في دورة التدبير الكنسي
قداسة البابا يحاضر في دورة التدبير الكنسي

 


 


البابا تواضروس

الكنيسة القبطية

المعهد القبطي

القديس الأنبا بيشوي

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