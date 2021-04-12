اليوم السابع
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الأردن: لا تجمعات أو إفطارات رمضانية فى المساجد

الإثنين، 12 أبريل 2021 10:36 ص
الأردن: لا تجمعات أو إفطارات رمضانية فى المساجد مسجد - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، أنه لن يكون هناك تجمعات أو إفطارات رمضانية، في المساجد بعد صلاة المغرب خلال شهر رمضان المبارك .
 
وقال خلال مداخلة على إذاعة "جيش إف إم" الأردنية إنه سيتم إغلاق المساجد بعد الانتهاء من أداء صلاتي المغرب والفجر، وذلك في إشارة إلى قرار الحكومة بالسماح بأداء صلاتي الفجر والمغرب بالمساجد خلال شهر رمصان، مجددا التأكيد على أن فتح المساجد مخصص فقط لأداء الصلاة.
 
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف ملتزمة بما يرد عن الجهات الطبية والصحية في الأردن من توصيات حفاظاً على الصحة العامة.

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