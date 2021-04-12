اختيار رقمك لاستلام 3000 جنيه.. حيلة جديدة للنصب على المواطنين

كتب ــ سيد الخلفاوى

حيلة جديدة استخدمها البعض للنصب على المواطنين من خلال إرسال رسائل على الهاتف المحمول نصها "تم اختيار رقمك لاستلام مبلغ 3000 من وزارة التضامن الاجتماعى "، ويتم كتابة اسم شبكة الاتصالات التابع لها الخط ليوهم المواطن بأن شركة الاتصالات هي التي أرسلت له الرسالة.

وتواصل "اليوم السابع" مع الرقم المجهول صاحب الرسالة مرتين الأولى كشخص عادى والثانية بصفته الصحفية، وفى البداية رفض التحدث وطالب بإرسال رسالة من رقم مستقبل الرسالة، وفى المرة الثانية قال إنهم يرسلون هذه الرسائل لمد التقدم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.

وبالتواصل مع وزارة التضامن أكدت أنها لا علاقة لها بهذه الرسائل، وأن من يستخدم اسم الوزارة هدفه النصب على المواطنين مطالبة بالحذر من التعامل مع مثل هذه الرسائل.