اليوم السابع
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الإثنين، 12 أبريل 2021 08:12 ص
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إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار بمدينة سياتل الأمريكية

الإثنين، 12 أبريل 2021 08:11 ص
إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار بمدينة سياتل الأمريكية الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت شرطة مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، إصابة أربعة أشخاص في إطلاق نار، من بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين فقط.

وحسب قناة الحرة، قالت الشرطة في سلسلة من التغريدات إنها تلقت العديد من الاتصالات التي تبلغ عن إطلاق نار وسط المدينة، مضيفة أنها استجابت للحادث في الساعة الثالثة و25 دقيقة عصر الأحد.

وبحسب ما نقلت الشرطة عن شهود عيان فإن مشتبها به، واحد على الأقل، وصل إلى ساحة انتظار للسيارات على أقدامهم، ثم بدأوا في إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من الذكور، وطفلة تبلغ من العمر سنتين تقريبا بإطلاق نار، نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأصيب الأربعة قبل وصول الشرطة أو سيارات الإسعاف، ما دفع بالمواطنين لنقل الضحايا إلى المستشفيات في سياراتهم الشخصية.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن المشتبه بهم، باستثناء أن هناك أكثر من واحد وأنهم لا يزالون طلقاء.

وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في الحادث.

 


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