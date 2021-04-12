إصابات كورونا في العالم تصل إلى 135 مليونا و877 ألفا و350 حالة

أ ش أ

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 135 مليونا و877 ألفا و350 حالة.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 13 ألفا و245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خلال 24 ساعة الماضية، وأشار المعهد - على صفحته الإلكترونية، اليوم الأثنين - إلى أنه تم تسجيل 99 حالة وفاة بسبب الفيروس.

فيما سجلت الهند 168 ألفا و912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أكبر حصيلة إصابات يومية لليوم الـ33 على التوالي، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 13 مليونا و527 ألفا و717 شخصا.

أما في الصين فأعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 16 إصابة بكورونا اثنتان منها بعدوى محلية تم تسجيلهما.