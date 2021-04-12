اليوم السابع
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الإثنين، 12 أبريل 2021 05:27 م
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إسرائيل تسجل 137 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 12 أبريل 2021 05:10 م
إسرائيل تسجل 137 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
غزة (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم /الاثنين/ - أن 0.4% فقط من الاختبارات التي تم إجراؤها، والبالغ عددها 33 ألفا و425 اختبارًا، جاءت نتيجتها إيجابية.

وأشارت إلى أنه من بين إجمالي المصابين يوجد حاليا 253 مريضا في حالة خطرة، و133 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بينما ظلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس عن 6299 حالة وفاة.

 

 

 


إسرائيل

تل ابيب

القدس المحتلة

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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