أمين عام "القومي لأسر الشهداء" يٌهنئ الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان المبارك

كتب أسامة عبد الحميد

بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .



وأعرب أمين عام المجلس عن خالص تمنياته بدوام التقدم والازدهار لوطننا الغالي مصر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد الشهر الكريم على الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام .



كما بعث أمين عام المجلس ببرقيات تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وعدد من الوزراء والمسؤولين بهذه المناسبة .

كانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أعلنت أن غدا الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر إبريل لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا.







