اليوم السابع
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أطول فانوس يزين ميدان رمسيس احتفالا بالشهر الكريم.. فيديو

الإثنين، 12 أبريل 2021 05:11 م
أطول فانوس يزين ميدان رمسيس احتفالا بالشهر الكريم.. فيديو أطول فانوس فى ميدان رمسيس
كتب ــ سيد الخلفاوى

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زين فانوس بارتفاع 15 متر الحديقة الوسطى لميدان رمسيس بحى الأزبكية، بالقاهرة، احتفالا بحلول شهر رمضان الكريم، حيث تم تثبيت الفانوس بالحديقة وبجواره هلال عملاق واستغرق إنشاؤه أسبوعين.



ورصد "اليوم السابع"، ميدان رمسيس بعد تثبيت أطول فانوس به، كما تم تعليق فوانيس صغيرة بأعمدة الإنارة، وإضاءة الحديقة الوسطى للميدان بإنارة تجميلية.
 
وأكد اللواء يحى الأدغم، رئيس حى الأزبكية، أنه من المقرر أن تحيط فوانيس صغيرة الفانوس العملاق وسيتم تثبيتها، وإضاءتها لتعطى شكلا جماليا يستمر طوال الشهر الكريم، وذلك بالتنسيق مع أحد أعضاء مجلس النواب.


فانوس رمضان

اطول فانوس

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ميدان رمسيس

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