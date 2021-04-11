4.8 مليون دولار منحة يابانية للأردن لتعزيز الحماية الأمنية في المناطق الحدودية

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وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية مذكرات تفاهم بقيمة 4.8 مليون دولار، مقدمة للمملكة لدعم وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز الحماية الأمنية في المناطق الحدودية، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة الأردنية الهاشمية.

وذكر بيان وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أذاعته وكالة الانباء الاردنية/ بترا / امس السبت، ان تقديم هذه المنحة يأتي في إطار استكمال تعزيز الحماية الامنية في المناطق الحدودية، وذلك من خلال توفير أجهزة ومعدات فنية للمناطق الحدودية المتبقية التي لم يتم تغطيتها من خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، واللتين تم تمويلهما بمنحتين من الحكومة اليابانية بقيمة إجمالية 5ر1 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 13ر6 ‏‎مليون دولار أمريكي).

وقد حصلت الأردن من اليابان منذ عام 2009 وحتى تاريخه على ما يقارب 7ر1 مليار دولار أمريكي، منها 02ر626 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).

وأكدت الوزارة أن تقديم واستدامة المساعدات الخارجية للأردن يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها كنتيجة للتداعيات التي نجمت عن النزاعات في الإقليم وأثرها على الأردن والقطاعات المختلفة، وخاصة تبعات الأزمة السورية وعبء اللجوء، وكذلك تداعيات التحدي العالمي الحالي الناجم عن تفشي وباء كورونا.