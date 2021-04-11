ولى العهد البريطانى فى أول تعليق بعد وفاة الأمير فيليب: افتقد والدى بشدة.. فيديو

كتبت مريم بدر الدين

وجه ولى العهد البريطانى، الأمير تشارلز، رسالة نيابة عن العائلة المالكة البريطانية، بعد وفاة والده الأمير فيليب دوق إدنبرة، قائلا:"أريد أن أقول بشكل خاص، أن والدى خلال السبعين سنة الماضية قدم الخدمة الأكثر تميزاً للملكة ولأسرتى وللبلاد وايضاً لجميع دول الكومنولث".



الامير تشارلز ووالده



الامير تشارلز

كما قال في رسالته عبر الفيديو الذى نشره الحساب الرسمى لـ" كلارنس هاوس" :"كما يمكنكم أن تتخيلوا انني افتقد وعائلتى والدي بشدة، لقد كان شخص محبوب، وبغض النظر عن أي شيء آخر، أستطيع أن أتخيل إنه سيتأثر وبعمق بعدد الأشخاص هنا وفى أماكن أخرى حول العالم ودول الكومنولث الذين اعتقد إنهم يشاركونا خسارتنا".

وتابع :"والدى العزيز كان شخص مميز للغاية وأعتقد أنه سيكون مندهش من ردة الفعل والأشياء التى قيلت عنه.. نحن وعائلتي ممتنون للغاية سوف يبقينا فى هذه الخسارة وفى هذا الوقت الحزين، بشكل خاص شكراً لكم".

وكان قصر بكنجهام أعلن أن مراسم الجنازة للأمير فيليب ستقام في 17 أبريل الحالي، وستقام الصلاة في كنيسة سانت جورج بقلعة وندزور، يسبقها دقيقة صمت وطنية.

وكشفت صحيفة "ذا صن"، أن جثمان الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا، سينقل إلى الكنيسة التي ستشهد مراسم الجنازة، في سيارة، كان قد ساعد في تصميمها.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن نعش دوق إدنبرة سوف ينقل فى السيارة التى جرى تعديلها خصيصا لنقل نعش ضمن موكب احتفالى سابق إلى مقر جنازته.

وتوفي الأمير فيليب عن 99 عاما، بعد أن قضى أكثر من 70 عاما إلى جانب الملكة إليزابيث في قلب النظام الملكي البريطاني.