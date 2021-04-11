ولى العهد الأردنى والملكة رانيا يحتفلان بالذكرى المئوية لتأسيس الأردن

كتبت مريم بدر الدين

أحتفلت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، بالذكري المئوية لتأسيس الدولة الأردنية، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلة :"في ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية، نقف إجلالا واحتراما للآباء والأجداد الذين بنوا وضحّوا من أجل الوطن، ونبدأ قرنا جديدا من مسيرة البناء والإنجاز، بسواعد أبناء الأردن وبناته، فبهم ومعهم يكبر ويعلو الأردن .. وتستمر المسيرة".



الملكة رانيا

كما حرص الأمير الحسين ولي العهد الأردني، علي الاحتفال بالذكري المئوية لتأسيس الأردن، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"من عبدالله المؤسس إلى عبدالله المعزز، خطّ الأردن قصة وطنٍ عظيمٍ، ساهم في بنائه المخلصون من أبناء هذا الوطن... وفي اليوم الأول من عبور المئوية الثانية، نعاهد أنفسنا أن نواصل خدمة شعبنا الطيب الوفي".



ولي العهد الاردني

وتعد مئوية تأسيس الدولة الأردنية تعبيرا عن احتفالية اليوم الأول من احتفال أبناء الأردن بمناسبة مرور 100 عام على وصول الملك عبد الله الأول إلى مدينة معان جنوبي الأردن، والتي كان قد وصلها بتاريخ 21 نوفمبر 1920، ومن ثم انتقل إلى مدينة عمان، وقام بعد ذلك بتأسيس إمارة شرق الأردن، والتي تحولت بالعام 1946 إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

ويتصادف اليوم الأحد مع 11 أبريل 1921، اليوم الذي شرع فيه الملك عبدالله الأول في تأليف أول حكومة مركزية في شرق الأردن، تحت اسم "حكومة الشرق العربي".

وتأتي مئوية الأردن لتسليط الضوء على الإنجازات التي رافقت عملية البناء والتأسيس مثل إنشاء المؤسسات الحكومية لخدمة المواطنين وما تم من تطوير على أدائها خلال المئة عام الماضية.