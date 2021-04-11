اليوم السابع
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وزير الشباب: تنفيذ مشروع "ها أنا أحقق ذاتى" بمختلف المحافظات

الأحد، 11 أبريل 2021 07:38 م
وزير الشباب: تنفيذ مشروع "ها أنا أحقق ذاتى" بمختلف المحافظات الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة
كتبت هند مختار

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قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال احتفالية " ها أنا أحقق ذاتى" التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس السيسى، إن الدولة حريصة على تقديم الدعم للشباب والعمل على نشر رعاية الثقافة المتكاملة.

وأضاف خلال كلمته، أن وزارة الشباب والرياضة تسعى للاهتمام بالأطفال وتنفيذ مجموعة من الأنشطة، موضحا أن المشروع "ها أنا أحقق ذاتى" ستكون فى مختلف المحافظات.

يتضمن الحفل عرض قصص نجاح من الأطفال الأيتام المتفوقين علميًا وفنيًا ورياضيًا، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الشعبية والفنية والتمثيلية والغنائية والرياضية.


ها أنا أحقق ذاتى

الحكومة

مصطفى مدبولى

وزير الشباب والرياضة

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