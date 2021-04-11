اليوم السابع
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وزير الدفاع الإيراني: الحرب ضدنا لم تقتصر على الاقتصاد

الأحد، 11 أبريل 2021 04:17 م
وزير الدفاع الإيراني: الحرب ضدنا لم تقتصر على الاقتصاد محسن زاده
(وكالات)

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أعلن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي عن تعرض بلاده لـ"أعمال إرهابية وتخريبية" على أيدي بعض الجهات المعادية.

وأكد "حاتمي"، خلال لقاء عقده اليوم الأحد مع الموظفين في وزارته أن الإجراءات التي اتخذتها الدول المعادية لإيران لم تقتصر على الجانب الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن بين تلك الأعمال اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده في 27 نوفمبر الماضي، مشددا على أن العمل الذي كان يؤديه هذا العالم لم يتوقف مع قتله بل أثمرت بحوثه في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا اجتازت حتى الآن المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية.

وجاء هذا التصريح على خلفية الحادث الغامض الجديد في موقع نظنز النووي الإيراني فجر اليوم وتعرض سفينة "ساويز" لتفجير في البحر الأحمر مؤخرا.

 

 

 


إيران

طهران

محسن زاده

لقاح كورونا

فيروس كورونا

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