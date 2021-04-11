هيئة السلع التموينية تعلن التعاقد على 20 ألف طن زيت طعام مكرر

أكدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التموينى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على كمية 20 ألف طن زيت طعام مكرر معبأ خليط (صويا وعباد) منها 10 آلاف طن توريد خلال الفترة من 1 إلى 31 مايو 2021 و10 آلاف طن توريد خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2021.
هيئة السلع التموينية تعلن التعاقد على 20 ألف طن زيت طعام مكررالأحد، 11 أبريل 2021 07:04 م
زيت طعام
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