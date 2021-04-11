وقال رئيس المركز غسان سويدان، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات، و40 كيلومترا جنوب مدينة العقبة، لافتا إلى أن مناطق مختلفة من المملكة خاصة الجنوب تشهد نشاطاً زلزالياً لوقوعها فى حفرة الانهدام على الشق السورى الأفريقى (فالق البحر الميت) ما يجعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح فى باطن الأرض.

وفى باكستان.. ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.1 درجة على مقياس ريختر مدينة "بهاج" فى إقليم "بلوشستان" بباكستان والمناطق المحيطة.

وذكر مركز رصد الزلازل فى باكستان، وفقا لقناة "جيونيوز" الباكستانية - أن مركز الهزة وقع على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب مدينة "بهاج"، وعلى عمق 40 كيلومترا، مضيفا أن الهزة الأرضية شعر بها السكان المقيمون فى المناطق المجاورة لبهاج.



