هانى رسلان عن أزمة السد: الكرة حاليا فى ملعب الطرف الإثيوبى

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور هانى رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر لديها بيانات تفصيلية عما يحدث بشأن أزمة سد إثيوبيا، ونأمل في جهود المجتمع الدولى لحل أزمة السد، معقبا: "الكرة حاليا فى ملعب الطرف الإثيوبي والقرار بيده".



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أنه سيكون هناك صراعات وأقصاها الحرب، والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أنه سيكون هناك صراع واسع النطاق، وقال نحن لا نسمح أن يتعرض أمننا القومى للاختطاف، لافتا إلى أن المجتمع الدولى غير جاد وغير حازم فى حل الأزمة.



وتابع: "تصريحات السودان بالأمس كانت قوية.. وتؤكدا أن طبول الحرب بالفعل تدق، والسودان يصنف إثيوبيا كعدو.. ويطالب إثيوبيا بمراجعة الموقف".