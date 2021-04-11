ننشر منطوق الحكم بالسجن 8 سنوات لـ أحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات

كتب أحمد حسنى

قضت الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا، والتحرش بعدد من الفتيات، بالسجن المشدد 8 سنوات.

وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن 3 سنوات عن التهمة الأولى بأمر الإحالة، والحبس سنة عن التهمة الثانية، والحبس 3 سنوات عن التهمة الثالثة، والحبس سنة عن التهمة السابعة عشر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض مجني عليها التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض مجني عليها أخرى والتي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض طفلة وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه، بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.