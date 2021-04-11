ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2020

كتب ـ محمد صبحى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2020، وتبلغ قيمة جائزتى النيل مليون جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية، وفاز بجائزة العلوم الدكتور حسين مصطفى موسى خالد أستاذ متفرغ بالمعهد القومى للأورام جامعة القاهرة وجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة فاز بها الدكتور محمد حسن على طلعت استاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة عين شمس .

وأوضح وزير التعليم العالى، أن جوائز الدولة التقديرية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة بلغ عددها 5 جوائز فى العلوم و5 جوائز فى العلوم التكنولوجية المتقدمة وقيمة الجائزة 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية .

وحصد جوائز العلوم الأساسية الدكتور عبد حسن عبد الرحمن صحا أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، وكسب جائزة العلوم الزراعية الدكتور مختار ابراهيم يوسف استاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، وفى العلوم الطبية ربح الدكتور حسين إبراهيم إسماعيل الصباغ أستاذ متفرغ بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، وفى العلوم الهندسية غنم الدكتور عبد الظاهر محمد على أبو زيد أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وفى مجال العلوم الطبية أيضا حصد الجائزة الدكتور محسن صالح احمد الألفى استاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس .

كما فاز فى جوائز الدولة للعلوم والتكنولوجية المتقدمة فى مجال العلوم الأساسية الدكتور محمود محمد أحمد عبد العاطى أستاذ بكلية العلوم جامعة سوهاج، وفى العلوم الزراعية حصد الدكتور محمود زكى سطوحى نجم استاذ متفرغ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفى العلوم الطبية كسب الدكتور عبد الناصر بدوى ابراهيم سنجاب استاذ متفرغ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، وفى العلوم الهندسة تم حجب الجائزة، وفى مجال العلوم الأساسية فاز الدكتور محمد فتحى الشحات استاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة عين شمس .

وأوضح وزير التعليم العالى أن جوائز الدولة للتفوق عددها 7 جوائز وقيمة كل جائزة 100 الف جنيه وميدالية فضية، فى العلوم الأساسية فاز الدكتور سمير حموده عطوة صقر أستاذ العلوم بجامعة المنصورة، وجائزة العلوم الزراعية فاز الدكتور مجدى توفيق عبدالحميد السيد أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث، جائزة العلوم الطبية فاز الدكتور أحمد محمد على العاصمى أستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، جائزة العلوم الهندسية فاز الدكتور أيمن سامى إبراهيم سعد أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، جائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة 3 جوائز وهم الدكتور محمد أبو الفتوح بركات حسن أستاذ باحث بمركز بحوث وتطوير الفلزات، والدكتور عبدالرحمن صلاح عباس عبدالسميع أستاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة الأزهر، والدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد محمد أبو الغار أستشارى بمركز أمراض الكلى جامعة المنصورة.

واعلن الدكتور خالد عبد الغفار اسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية فى مجال العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2020، موضحا أن عددها 40 جائزة، 32 فى مجال العلوم و8 جوائز فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة وقيمة الجائزة 50 الف جنيه وشهادة من الأكاديمية.

وفى مجال العلوم الأساسية فاز بجائزة العلوم الرياضية الدكتورة سارة ابراهيم محمد عبد السلام استاذ مساعد بالجامعة البريطانية فى مصر، وجائزة العلوم الفيزيائية مناصفة بين الدكتور أحمد عادل احمد محمد استاذ مساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة والدكتور علاء محمود عبد النعيم محمد استاذ مساعد بكلية العلوم جامعة أسيوط، وجائزة العلوم الجيولوجية بين الدكتور مصطفى رجب عبد الوهاب محمد مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة بنى سويف والدكتور أحمد عوض عبد الهادى محمد استاذ مساعد بكلية العلوم جامعة المنيا، وجوائز العلوم الكيميائية 3 جوائز منحت للدكتورة ولاء حامد محمود محمد استاذ مساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة والدكتور محمود عبد العليم على على استاذ مساعد بكلية العلوم جامعة سوهاج والدكتورة إكرام حمدة السيد العدس مدرس بكلية العلوم جامعة القاهرة .

وفيما يخص جوائز العلوم البيولوجية عددها 3 جوائز، وفاز بها الدكتور كريم سعيد مرسى سيد استاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة والدكتور غريب السيد سعد الصياد مدرس بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع هيئة الطاقة الذرية، والجائزة الثالثة مناصفة بين الدكتور محمود محمد مصطفى شحاتة باحث بالمركز القومى للبحوث والدكتور أحمد محمود صالح محمد استاذ مساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة.

وفاز بجائزتى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الأساسية الدكتور محمد سيد محمد حسانين باحث بالمركز القومى للبحوث والدكتور ثروت ابراهيم سيد احمد استاذ مساعد بالمركز القومى للبحوث .

ثانيا فى مجال العلوم الزراعية:

جوائز العلوم عددها 8 جوائز، وحصدها الدكتورة نرمين مصطفى محمد مصطفى استاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة والدكتور سامح قطب محمد عبد المعبود باحث بالمركز القومى للبحوث، والدكتور شعبان سعد احمد سعد استاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة الفيوم والدكتور رضا حسانين أمام حسانين استاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور أحمد محمد فؤاد يوسف شتاء مساعد بكلية الزراعة جامعة القاهرة والدكتورة اسماء فهمى عبد الجيد خليل استاذ مساعد بكلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية والدكتور فدؤى محمد ابراهيم محمد صادق استاذ مساعد بكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور، والجائزة الثامنة مناصفة بين الدكتور اسلام محمد سعد الدين محمد استاذ مساعد بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عرابى حسن محمد مدرس بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة .

وجائزة العلوم التكنولوجية التى تخدم مجالات العلوم الزراعية فاز بها الدكتور محمد جمال شحاتة باحث بمعهد بحوث الأراضى القاحلة مدينة الأبحاث العلمية والدكتور أحمد عبد الخالق احمد ابراهيم رزق باحث بمعهد بحوث الأراضى القاحلة بمدينة الابحاث العلمية .

ثالثاً مجال العلوم الطبية:

بلغ عدد جوائز العلوم 7 جوائز، وفاز بها الدكتور محمد محمود محمد محمود مدرس بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية والدكتورة الاء حامد عبد العزيز متولى أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث والدكتورة نهال محسن احمد الشربينى استاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة المنصورة والدكتورة هند ابراهيم حسن حسن استاذ مساعد بكلية الطب جامعة القاهرة والدكتور اسلام احمد حامد خليل استاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة لمياء احمد احمد عطية استاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، والجايزة السابعة مناصفة بين كل من الدكتورة عزة هشام منصور محمد استاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة أسيوط والدكتور عبد العزيز محسن عبد العزيز محمد استاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة القاهرة .

وفاز بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الطبية الدكتورة مروة محمد ابو سريع على أستاذ باحث مساعد لمدينة الابحاث العلمية والدكتور محمود حامد محمود حامد مدرس بكلية الصيدلة جامعة المنصورة .

جوائز الدولة التشجيعية

رابعا مجال العلوم الهندسية:

جوائز العلوم 8 جوائز فاز بها كل من، الدكتور أحمد عبدالحميد زكى دياب أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة المنيا، والدكتور محمد عبدالباسط متولى عطية أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، والدكتور محمد السيد أحمد محمد أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة الزقازيق، والدكتور محمد كمال أحمد على مدرس بكلية الهندسة جامعة المنيا، والدكتور حسام محمد زوبعه إسماعيل مدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة بنى سويف، والدكتور صلاح محمد كامل محمد أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة أسوان، والدكتور فضل عبد المنعم السيد عيسى مدرس بكلية الهندسة جامعة كفرالشيخ، والدكتور حموده محمد ديرير موسى مدرس بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادى.

وجائزتا العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الهندسية فحصدها الدكتور أحمد محمد إبراهيم محمد أبو عقيل مدرس بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة بنى سويف، والدكتور أحمد محمد سيد أحمد أستاذ مساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة سوهاج.

وذكر وزير التعليم العالى أن الفائزين بجوائز الرواد فى العلوم عددها 4 جوائز وقيمة كل جائزة 100 الف جنيه وفاز فى العلوم الأساسية الدكتور رفعت حسن هلال استاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، والعلوم الزراعية الدكتور محمد صابر محمد صابر اسماعيل أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحوث وفى العلوم الطبية فاز الدكتور مختار طه عبد الله مدكور استاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس، وفى العلوم الهندسية فاز الدكتور سامى السباعى استاذ متفرغ بالمركز القومى للبحوث .

كما أعلن الوزير الفائزات جوائز المرأة التقديرية وعددها 4 جوائز قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه، فازت فى مجال الزراعة والعلوم الغذائية الدكتورة أميمة محمد توفيق قنديل أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحوث، وفى مجال الصحة والعلوم الصيدلية قارن الدكتور نجوى السيد محمد البدرى أستاذ بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وفى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية فازت بها الدكتورة إيناس كمال بطيشة أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث، وفى مجال العلوم الاجتماعية فازت بها الدكتورة هبة أحمد عبدالسلام نصار أستاذ متفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

جوائز المرأة التشجيعية 4 جوائز قمية كل جائزة 30 آلف جنيه، فازت فى مجال الزراعة والعلوم الغذائية الدكتورة عبير عبدالوهاب إبراهيم حسانين أستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس، وفى مجال الصحة والعلوم الصيدلية كسبت الدكتورة ريهام محمد حسن عبدالمجيد أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث، وفى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية تفوقت الدكتورة إيرين سامى فيهم جبرائيل أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة النيل، وفى مجال العلوم الاجتماعية فازت الدكتورة مروة محمد شبل بلتاجى أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

كما أعلن وزير التعليم العالى اسماء الفائزين بجوائز شباب الباحثين الأفارقة فى العلوم لعام 2021 وعددها 3 جوائز وقيمة كل جائزة 15 الف دولار أمريكى .