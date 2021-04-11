نائب إيرانى: حادث منشأة نطنز النووية مشبوه وقد يكون ناتج عن عمل تخريبى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكر النائب الإيرانى مالك شريعتى نياسر متحدث لجنة الطاقة بالبرلمان أن الحادث الذى وقع بمنشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز، مشبوهة وقد تكون نتاج عن عمل تخريبي.

وأضاف خلال تدوينة على حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "الحادث مشبوه وقد يكون نتيجة اختراق وعمل تخريبى، خاصة وأنه تزامن مع اليوم الوطنى للتقنية النووية وفى ظل المساعى التى تبذلها إيران لإجبار الغرب على رفع العقوبات"

وكانت كشفت إيران اليوم الأحد، وقوع حادث بمنشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز، وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندى - أن شبكة توزيع الكهرباء فى منشأة نطنز تعرضت لحادث فجر اليوم الأحد.

وقال كمالوندى، أن "الحادثة لم تؤد إلى تلوث نووى، ولم ينجم عنها أى إصابات ونعمل على التحقق من أسبابها".

ووفقًا للمسؤول الإيرانى، فإن موقع أحمدى روشن لتخصيب اليورانيوم فى نطنز تعرض لحادث فجر اليوم، مؤكدًا على عدم وجود اصابات بشرية أو تلوث إشعاعى نتيجة للحادث.

وأضاف كمالوندى أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق.

يأتى الحادث غداة اعلان الرئيس الإيرانى البدء بضخ غاز اليورانيوم "uf6" فى أجهزة الطرد المركزى بمفاعل نطنز النووى بمناسبة "الیوم الوطنى للتكنولوجيا النووية فى إيران".