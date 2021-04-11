مكافحة المخدرات بسوهاج تضبط عاملا بحوزته 4 كيلو حشيش بطما

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عامل ويقيم بناحية قرية مشطا دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج وبحوزته 4 كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عامل بترويج كمية من المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش متخذين من دائرة مركز شرطة طما مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى".

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" فرع سوهاج" ، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، من ضبط عامل يقيم بناحية قرية مشطا دائرة المركز وبحوزتهم 4 كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالى 150 جنيه، و هاتف، وذلك قبل القيام بتروج المواد المخدرة بدائرة مركز طما.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، تم تحرير محضرا بالواقعة جار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.