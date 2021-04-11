مصر للطيران تسير 59 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 4424 راكبا

كتبت رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الأحد، رحلاتها الجوية إلى 59 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 4424 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، أبوجا، باريس، إمستردام، اسطنبول، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، برشلونه، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا)، بالإضافة إلى 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ومرسى علم والإسكندرية، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4424 راكبا.

ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية للوقاية من فيروس كورونا، يتم اتخاذ عدة إجراءات احترازية، من خلال الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر في مناطق الإنتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب، وإلزام جميع العاملين في المطارات و خاصة الطواقم الجوية علي متن الطائرة بتعقيم اليدين و لبس الكمامة و القفاز وغيرها من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين في المطارات و الطواقم الجوية بالفحص الطبي.