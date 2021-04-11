مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر إثر سقوط سيارة بحفرة عميقة شرقى باكستان

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأُصيب طفل بجروح، جراء حادث سقوط سيارة في حفرة بعمق نحو 1000 قدم بمدينة (كوتلي) شرقي باكستان.
وأوضح الضابط المسئول بمركز شرطة مدينة (كوتلي)- حسبما ذكرت قناة (سماء تي في) الباكستانية، اليوم الأحد- أن الحادث وقع على ما يبدوا بسبب عطل فني في السيارة التي كانت في الطريق متجه إلى المدينة، مشيرًا إلى أن من بين الضحايا القتلى، سائق السيارة وخمسة أشخاص من أسرة واحدة.
وصرح مسئولو الإنقاذ بأنه تم نقل الطفل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكذلك جثامين.
مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر إثر سقوط سيارة بحفرة عميقة شرقى باكستانالأحد، 11 أبريل 2021 10:00 م
حادث فى باكستان - أرشيفية
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لقي ستة أشخاص مصرعهم وأُصيب طفل بجروح، جراء حادث سقوط سيارة في حفرة بعمق نحو 1000 قدم بمدينة (كوتلي) شرقي باكستان.
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