مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة بصحراوى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخران، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى جنوب مدينة أسوان، تم نقل المتوفيين إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج .

وكان مرفق إسعاف أسوان برئاسة الدكتور محمد الدخليى مدير المرفق، تلقى إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى .

تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين، فيما أصيب اثنان آخران، وتم نقل جثتى المتوفيين إلى مشرحة أسوان الرئيسية والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحادث.

وفى السياق ذاته، سيطرت الحماية المدنية على حريق شب فى شقة سكنية بالطابق السابع، بشارع المطار بمدينة أسوان، بعد الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وأسفر الحريق عن وجود مصاب واحد تم نقله إلى المستشفى.