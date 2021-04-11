اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة بصحراوى أسوان

الأحد، 11 أبريل 2021 10:59 ص
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة بصحراوى أسوان انقلاب سيارة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخران، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى جنوب مدينة أسوان، تم نقل المتوفيين إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج .

وكان مرفق إسعاف أسوان برئاسة الدكتور محمد الدخليى مدير المرفق، تلقى إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى .

تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين، فيما أصيب اثنان آخران، وتم نقل جثتى المتوفيين إلى مشرحة أسوان الرئيسية والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحادث.

وفى السياق ذاته، سيطرت الحماية المدنية على حريق شب فى شقة سكنية بالطابق السابع، بشارع المطار بمدينة أسوان، بعد الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وأسفر الحريق عن وجود مصاب واحد تم نقله إلى المستشفى.


الطريق الصحراوى

اسوان

انقلاب سيارة ربع نقل

الطريق الصحراوى الغربى

جنوب اسوان

مستشفى اسوان الجامعى

قوات الحماية المدنية باسوان

حريق شقة سكنية

شارع المطار باسوان

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