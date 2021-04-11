مصرع شاب وفتاة أسفل عجلات قطارين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف، حادثى قطارين، بمنطقتين مختلفتين، نتج عنهما وفاة "شاب" و"فتاة" دهسهما قطارين أثناء محاولتهما عبور شريط السكة الحديد تزامنًا مع مرور القطارين.

ولقى "شاب" مصرعه، اليوم الأحد، دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بين منطقتى كوبرى السوق مركز ناصر وقرية الميمون مركز الواسطى، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام.

واستقبلت مشرحة مستشفى ناصر العام جثة "يوسف ع ص" 17 سنة، مقيم قرية إبشنا، مركز بنى سويف.

كما لقيت "فتاة" مصرعها، أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها مزلقان قرية "بنى ماضي" بمركز ببا جنوب بنى سويف، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

واستقبلت مشرحة مستشفى ببا "الاء ب س" 22 سنة، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الألسن بجامعة بنى سويف، مقيمة قرية البرانقة التابعة لمركز ببا.