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محمد المنفى يزور العاصمة أثينا خلال الأسبوع الجارى بدعوة من رئيسة اليونان

الأحد، 11 أبريل 2021 06:45 م
محمد المنفى يزور العاصمة أثينا خلال الأسبوع الجارى بدعوة من رئيسة اليونان المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبى نجوى أوهيبة
كتب : أحمد جمعة

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قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسى الليبى نجوى أوهيبة لـ"اليوم السابع" اليوم الأحد أن الدكتور محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى سيزور دولة اليونان خلال الأسبوع الجارى تلبية لدعوة رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو.

 

وزار رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس برفقة وزير الخارجية نيكوس ديندياس، ليبيا يوم الثلاثاء الماضى، وتم خلال الزيارة تأكيد افتتاح السفارة اليونانية فى طرابلس، وتجديد العلاقات مع الدولة المجاورة.

 

يُذكر أن السفارة اليونانية فى طرابلس مغلقة، منذ حوالى 6 سنوات، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فى ليبيا.


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