محافظ القاهرة يوجه بتعديل مواعيد تشغيل المخابز لتتناسب مع شهر رمضان

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة للمواطنين بالأسواق من خلال منافذ البيع والمعارض المنتشرة بالعاصمة، بما يضمن وصولها للمواطنين بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة .

وشدد عبد العال، بحسب بيان للمحافظة اليوم، على مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الاسواق والتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب وشهر رمضان الكريم ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها، والالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى حالة المخالفة.

وطالب عبد العال، مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى والصحة ومفتشى الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء لعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز، والتأكد من جودة السلع حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تواصل أعمال المتابعة والرقابة على محال ﺍﻟﺠﺰﺍﺭﺓ ﻭﺛﻼ‌ﺟاﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ إﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وكذلك تفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى والاحتكار .

وأكد اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية يوميا من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشرة منتصف الليل لتلقى بلاغات المواطنين على أرقام التليفونات ( 27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038 ) إلى جانب إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء، مشيراً إلى أنه سيتم طرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدى 82 % المخصصة لتشغيل المخابز البلدية البالغ عددها 2006 مخابز بالمحافظة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص وللأغراض الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين فى شهر رمضان .

وأكد مدير مديرية التموين، أن المديرية تقوم على مدار الساعة بمتابعة كافة المنافذ التى تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين، مؤكدًا أنه تم طرح كميات كبيرة من الدقيق الفاخر والسكر الحر وسكر الماكينة والسكر البودرة والأرز والمكرونة من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الأهرام للمجمعات، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لسد احتياجات المواطنين حيث تباع بأسعار مخفضة عن الأسواق، كما تم طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تقل عن اسعار القطاع الخاص .

وأشار مدير المديرية، إلى أنه سيتم الاعتماد على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لضبط اسعار الخضر والفاكهة خلال الشهر الكريم وإحداث التوازن السعرى حيث سيتم عرض الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق مع عمل عروض على بعض السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة الى تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة والتى تتبع الشركة القابضة ووزارة الزراعة لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالإضافة للسلع الغذائية الاخرى كالأسماك الى جانب الشوادر التابعة للمحافظة فى مناطق القاهرة الاربعة .

وأضاف مدير المديرية، أنه سيتم زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة 15 % مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص شباب الخريجين وتكليف مديرى الادارات بتكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، حرصاً على توفير هذه السلعة الهامة بالسعر الرسمى مع التنسيق مع شركات البوتاجاز لطرح كميات من اسطوانات البوتاجاز المنزلية من الاحتياطى الاستراتيجى بأى منطقة يحدث بها اختناق فى الكميات المسلمة للمستودعات مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة الانتاج والتوزيع .