اليوم السابع
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الأحد، 11 أبريل 2021 08:09 م
خالد صلاح
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فرنسا تمدد الفترة الفاصلة بين جرعتى فايزر-بايونتيك وموديرنا المضادين لكورونا

الأحد، 11 أبريل 2021 06:23 م
فرنسا تمدد الفترة الفاصلة بين جرعتى فايزر-بايونتيك وموديرنا المضادين لكورونا لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن بلاده ستمدد الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاحي فايزر-بايونتيك وموديرنا المضادين لفيروس كورونا من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع ، اعتبارا من 14 أبريل .
وأكد فيران - وفقا لشبكة فرانس 24 - أن هذا سيتيح تطعيم المزيد بوتيرة أسرع، موضحا أن فرنسا بوسعها القيام بذلك الآن لأنها تحصن مجموعة عمرية أصغر.
وكانت فرنسا قد أقرت استخدام لقاحي فايزر-بايونتيك وموديرنا اللذين يعتمدان على معرفة الحمض النووي الريبي 


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موديرنا

فيروس كورونا

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