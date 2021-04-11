فرنسا تمدد الفترة الفاصلة بين جرعتى فايزر-بايونتيك وموديرنا المضادين لكورونا

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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن بلاده ستمدد الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاحي فايزر-بايونتيك وموديرنا المضادين لفيروس كورونا من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع ، اعتبارا من 14 أبريل .

وأكد فيران - وفقا لشبكة فرانس 24 - أن هذا سيتيح تطعيم المزيد بوتيرة أسرع، موضحا أن فرنسا بوسعها القيام بذلك الآن لأنها تحصن مجموعة عمرية أصغر.

وكانت فرنسا قد أقرت استخدام لقاحي فايزر-بايونتيك وموديرنا اللذين يعتمدان على معرفة الحمض النووي الريبي