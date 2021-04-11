صحيفة: نعش الأمير فيليب سينقل بسيارة كان قد ساعد فى تصميمها

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن نعش دوق إدنبرة سوف ينقل في السيارة التي جرى تعديلها خصيصا لنقل نعش ضمن موكب احتفالي سابق إلى مقر جنازته.

وأشارت الصحيفة إلى ان الامير فيليب كان معروفا بمهاراته العملية، واهتمامه الدائم بالتصميم والهندسة، ولذلك فإن نقل جثمانه في هذه السيارة بمثابة تكريم لرحلته الأخيرة.

وكان الهدف الذي عدلت لأجله السيارة هو حمل تابوت في مشروع ساعد فيه زوج ملكة بريطانيا قبل عدة سنوات.

ومن المقرر أن يضع مجموعة من الحراس النعش في السيارة عند مدخل القصر، لتبدأ رحلتها التي تستغرق 8 دقائق حتى الكنيسة.

وأعلن قصر بكنجهام السبت: أن "مراسم الجنازة للأمير فيليب، ستقام في 17 أبريل الحالي".

وأضاف: "ستقام الصلاة في كنيسة سانت جورج بقلعة وندزور، يسبقها دقيقة صمت وطنية". وتوفي الأمير فيليب عن 99 عاما بعد أن قضى أكثر من 70 عاما إلى جانب الملكة إليزابيث في قلب النظام الملكي البريطاني.