صحيفة تكشف مواصفات السيارة الحاملة لنعش الأمير فيليب.. وتؤكد: شارك فى تصميمها

كتبت: نهال أبو السعود

تم تصميم سيارة لاند روفر التي ستُستخدم لنقل نعش دوق إدنبرة في موكب بجنازة احتفالية عبر أراضي قلعة وندسور الأسبوع المقبل بمساعدة منه، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وتكريماً للأمير فيليب ، سيشهد الموكب سيارة مصممة لهذا الغرض تم تعديلها خصيصًا لحمل نعش في مشروع ساعد فيه الدوق منذ أكثر من عقد من الزمان.

ويُعتقد أن السيارة المعدلة، والتي تم تشغيلها في عام 2005، قالت شركة Foley Specialist Vehicles في عام 2016 إنها سلمت حافلة أعيد بناؤها بالكامل إلى الأمير فيليب لاستخدامها في عقاراته.

وقد تم تصنيعها وفقًا لمواصفاته باللون الأخضر البرونزي التقليدي ، وتم بناؤها على هيكل وجسم خلفي مصنوع يدويًا.

ووفقا للتقرير، سيحيط بتابوت الأمير فيليب حاملو البريق مما يعكس علاقات الدوق الخاصة بالجيش - مشاة البحرية الملكية والأفواج والفيلق والمحطات الجوية.

ومباشرة خلف السيارة، سيمضي أمير ويلز وأعضاء آخرون في العائلة المالكة ، من المحتمل أن يكونوا أبناء الدوق الآخرين وبعض أحفاده ، سيرًا على الأقدام.

في عام 2019 ، كان الدوق ، الذي كان يبلغ من العمر 97 عامًا ، يقود سيارة لاند روفر فريلاندر عندما تعرض لحادث سير خطير بين أم وطفل، اصطدمت السيارة التي كان يقودها فيليب بسيارة أخرى عندما انسحب من ممر في مزرعة ، وبعد ثلاثة أسابيع من الحادث ، أعلن قصر باكنجهام أن أيام قيادة فيليب على الطرق العامة قد انتهت أخيرًا وأنه تنازل طواعية عن رخصة قيادته.

وقال متحدث باسم القصر: "كان للدوق اهتمام كبير بالتصميم ، ومن هنا تأتي مشاركة لاند روفر.. كانت جزءًا كبيرًا من الخطط الأصلية كما وافق عليها الدوق."

وأضاف مسؤول كبير بالقصر: "كان لدوق إدنبرة منذ سنوات عديدة يد في تصميم هذه المركبات".

بعد وفاة الدوق عن عمر يناهز 99 عامًا يوم الجمعة ، قامت شركة جاكوار لاند روفر بتكريم "مساهمة فيليب الكبيرة في التصنيع والهندسة والتصميم في المملكة المتحدة".

وقالت الشركة على تويتر: “نشعر بحزن عميق لوفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.. أفكارنا مع جلالة الملكة والعائلة المالكة.. كرس الدوق حياته للخدمة العامة وقدم مساهمة كبيرة في التصنيع والهندسة والتصميم في المملكة المتحدة".