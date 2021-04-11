سامح شكرى: استقرار لبنان يصب فى استقرار المحيط العربى أجمع

كتب أحمد عبد الرحمن

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر دائما مهتمة بالشأن اللبنانى، وهناك ارتباط وثيق بين الشعبين، واستقرار لبنان يصب فى استقرار المحيط العربى أجمع.

وذكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، أن الشعب اللبنانى يعانى خلال الفترة الماضية وخاصة منذ تفجير مرفأ بيروت، وهناك تدهور فى أوضاعه الاقتصادية، وبالإضافة إلى تأثير جائحة كورونا.

وتابع: ندعو لتشكيل حكومة تخصصية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإصلاح، وكان الحديث والتواصل مع القيادات اللبنانية لنقل الرسالة من الرئيس، لأهمية إعلاء المصلحة الوطنية والابتعاد عن المواءمات السياسية أو المصالح الضيقة بغرض مراعاة الشعب اللبنانى، واستعداد مصر للوقوف داعمة للبنان لتحقيق هذا الغرض.

من ناحية أخرى، لفت إلى أنه يتم التنسيق بين الدول الثلاثة لتحديد موعد قريب القمة المصرية العراقية الأردنية، حيث هناك مجالات عديدة من التعاون بين الدول الثلاثة واهتمام متبادل فيما بينها لتحقيق المصلحة المشتركة.