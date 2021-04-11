اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أبريل 2021 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر يضرب جاوة الإندونيسية

الأحد، 11 أبريل 2021 10:19 ص
زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر يضرب جاوة الإندونيسية مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر منطقة "مالانج" في مقاطعة "جاوة" الشرقية، اليوم الأحد، في أعقاب زلزال قوي ضرب المنطقة أمس السبت.
 
وذكرت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية أنه وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، يقع مركز الزلزال عند إحداثيات خط عرض 8.84 درجة جنوبا وخط طول 112.41 درجة شرقا، وعلى بعد 80 كم جنوب غرب مالانج، وعلى عمق 98 كم.
 
وتعرضت مالانج وبليتار لزلزال بقوة 6.1 درجة أمس، ما تسبب في مصرع ستة أشخاص وإصابة شخص آخر، كما ألحق ضررا في المباني في 16 منطقة ومدينة في جاوة الشرقية.

زلزال

اندونيسيا

مالانج

مقاطعة جاوة

جاوة الإندونيسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة