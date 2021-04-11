رسمياً.. تعيين الطيار عمرو أبو العينين قائما بأعمال مصر للطيران

كتبت رحاب نبيل

أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، قرارا بتعيين الطيار عمرو أبو العينين قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وكان أبو العينين يشغل عدة مناصب بالشركة الوطنية مصر للطيران آخرها رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، كلف الطيار عمرو أبو العينين، الشهر الماضي بتسيير أعمال مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بجانب عمله رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك خلفا للطيار رشدي زكريا الذي تقدم بطلب إعفاءه من منصبه نظراً لظروف صحية.