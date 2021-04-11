وقال الكاظمى، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد "أنجزنا العديد من المشروعات بالمحافظات الجنوبية المحرومة بسبب الحروب وسوء الإدارة، ونعمل بكل الجهود منذ أن استلمنا هذه الحكومة على إنصاف هذه المدن وجميع مناطق العراق".

وأضاف "نجحنا فى إيقاف الهدر والفساد الكبير وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف، واجراءاتنا فى محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التى يحاول البعض وضعها لكننا سنستمر دون تراجع".

وأشار إلى ارتفاع احتياطى البنك المركزى من العملات الأجنبية بعد أن كان 51.9 مليار قبل الشروع بالإجراءات الإصلاحية لهذه الحكومة.