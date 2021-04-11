رئيس الوزراء العراقى يدشن مشروع ميناء "الفاو الكبير" فى البصرة

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دشن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشروع ميناء الفاو الكبير، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيوفر فرصًا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

وقال الكاظمي، في كلمته خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير، أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الأحد، "إنه مشروع ستراتيجي مهم ينتظره أبناء البلد من سنوات طويلة"، وأنه سيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات، ويساهم في تطوير المحافظة.

وأضاف أن الكثيرين راهنوا على إفشال المشروع ونشروا إشاعات عدة لإحباط الشعب، ولكن المشروع ينطلق اليوم رسميًا بعد أن تم الانتهاء من مراحل التخطيط والمفاوضات وموّلنا المشروع من موازنة هذا العام"، موضحا أن المشروع ليس فقط لمحافظة البصرة، بل هو مشروع استراتيجي يسهم في تطوير وإعمار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جسرا إقتصاديا يربط مختلف بلدان المنطقة.

وأكد الكاظمي، أن العراق أمام مرحلة جديدة من التاريخ الحديث، يتجاوز فيها الأزمات، ويتجه نحو البناء والإعمار والإزدهار، مشددا على أن البلاد ستنهض من جديد بسواعد شبابها وشاباتها، كما سنواصل الإشراف والمتابعة على المشروع كي يكتمل بنجاح ودون تأخير.