اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس الوزراء الصومالى يجري تعديلا وزاريا مصغرا

الأحد، 11 أبريل 2021 11:10 م
رئيس الوزراء الصومالى يجري تعديلا وزاريا مصغرا الصومال - أرشيفية
أ ش أ

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أجرى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي تعديلا وزاريا مصغرا، شمل حقيبتي الطيران المدني والعمل.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن رئيس الوزراء عين، محمد عبد الله صلاد أومار، وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، ودوران أحمد فارح وزيرا للنقل الجوي والطيران المدني.


الصومال

حكومة الصومال

تعديل وزارى بالصومال

محمد حسين روبلي

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