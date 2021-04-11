رئيس الوزراء الصومالى يجري تعديلا وزاريا مصغرا

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أجرى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي تعديلا وزاريا مصغرا، شمل حقيبتي الطيران المدني والعمل.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن رئيس الوزراء عين، محمد عبد الله صلاد أومار، وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، ودوران أحمد فارح وزيرا للنقل الجوي والطيران المدني.