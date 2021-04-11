اليوم السابع
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دار الإفتاء تنشر صورا لتجهيزات حفل رؤية هلال شهر رمضان لعام 1442 هجرية

الأحد، 11 أبريل 2021 04:57 م
دار الإفتاء تنشر صورا لتجهيزات حفل رؤية هلال شهر رمضان لعام 1442 هجرية تجهيزات حفل اعلان نتيجة رؤية هلال رمضان
كتب لؤى على

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نشرت الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية، عددا من الصور لانتهاء التجهيزات والاستعداد لمؤتمر إعلان رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجرى 1442، حيث تستطلع الدار اليوم الأحد هلال شهر رمضان المبارك، فى احتفال رسمى، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وفق ضوابط إقامة المؤتمرات التى أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا.

وسيعلن الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

وسيحضر حفل رؤية هلال رمضان عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث سيحضر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور محمد الضونيى وكيل الأزهر، نائباً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتى الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالى ليوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى مكة المكرمة بـ26 دقيقة، وفى القاهرة بـ30 دقيقة، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقيقة).رؤية هلال رمضان أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الاثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهر شعبان 1442هـ، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء13/4/2021م.

 
 
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رؤية هلال رمضان

بدايه رمضان

اول ايام رمضان

اول رمضان

الهلال

هلال رمضان

مرحب شهر الصوم ادعيه رمضان

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